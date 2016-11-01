Гонсало Игуаин: "Я всегда работаю на благо "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаина перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лиона" отметил, что не беспокоится по поводу личных достижений, а играет ради побед команды. По его словам, туринцы настраиваются на завтрашний поединок и осознают его важность.

- Я всегда работаю на команду, - приводит Football Italia слова Игуаина. - Если забью гол, то это будет намного лучше, но в первую очеред я играю для победы "Ювентуса". Думаю, мы можем пройти весь путь в этой Лиге чемпионов. Пресса писала, что у Игуаина кризис, потому что он не забивал в четырех играх. Но я отличился в субботу, и теперь все в порядке.

Лига чемпионов - прекрасный турнир. В матче с "Лионом" у нас есть шанс оформить выход из группы. Мы прекрасно понимаем, как это важно. "Лион" - физически мощная и агрессивная команда. Так что мы должны быть очень осторожны.