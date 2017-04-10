Гонсало Игуаин: "Пришел в "Юве" за победой в Лиге чемпионов, но нельзя забывать про другие цели"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин выразил надежду, что команде удастся создать необходимый задел в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны". В 1/8 финала "Барса" смогла пройти "ПСЖ", проиграв в первом матче 0:4. Ответный поединок завершился победой каталонцев 6:1.

- Футбол очень переменчив. Команда, которую все списали со счетов, вышла в четвертьфинал. "Барса" будет полна решимости, - цитирует официальный сайт УЕФА Игуаина. - У нее был просто неудачный день. Не думаю, что такое повторится. Мы первыми играем дома и хотим добиться хорошего результата, чтобы с реальной надеждой поехать в Барселону. Мы не сможем отпустить педаль газа. Ни на секунду.

- "Юве" проиграл финал в 2015-м. Готов ли ваш клуб продвинуться на шаг дальше в этом году?

- Надеюсь. Для этого я и пришел сюда. Также мы боремся за шестой скудетто подряд и за победу в Кубке. Все это большие цели. Шестая кряду победа в чемпионате станет чем-то особенным. Три Кубка Италии за три года тоже никто не выигрывал. Конечно, победа в Лиге чемпионов - это мечта, которую мы все хотим осуществить, но нельзя забывать про две другие цели.

Матч "Ювентус" - "Барселона" состоится 11 апреля, начало - в 21.45 по московскому времени.