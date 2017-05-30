Гонсало Игуаин: "Надеюсь, Рамос не забьет на 90-й минуте финала Лиги чемпионов"

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин отметил, что перед финалом Лиги чемпионов опасается защитника "Реала" Серхио Рамоса. Игрок мадридской команды забивал мячи в решающих матчах турнира в 2014 и 2016 году.

- Надеюсь, Рамос не забьт на 90-й минуте финала, - приводит Goal слова Игуаина. - Мы дружим семьями и до сих пор обмениваемся сообщениями. То, что я раньше выступал в "Реале", добавляет интриги. Но и без этого я сильно хочу завоевать трофей с "Ювентусом". Игра будет сложной, потому что в Мадриде привыкли к матчам такого уровня. Я это очень хорошо знаю.