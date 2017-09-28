Гонсало Игуаин: "Меня не беспокоит критика"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" (2:0) отметил, что посвящает забитый мяч тем, кто был рядом с ним в трудную минуту. Аргентинец отметил, что его не беспокоит критика.

- Я всегда чувствовал себя свободно, - приводит Mediaset Premium слова Игуаина. - Играю в Европе больше 10 лет и всегда много забивал. Важно делать свою работу в тишине. Меня не беспокоит критика и оскорбления. Я верю в себя. Многие могу говорить, но для меня имеет значение те люди, которые остались со мной. Приятно, что мои товарищи по команде прибежали меня обнять. Это был один из самых замечательных моментов моей карьеры. От критики до похвалы один шаг. Но главное иметь холодную голову.

Трансляция матча "Ювентус" - "Олимпиакос"