Гонсало Игуаин: "Долго не мог забить в Лиге чемпионов, но сохранял спокойствие"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин после первого полуфинала Лиги чемпионов против "Монако" (2:0) отметил, что сохранял спокойствие, несмотря на то, что долго не мог забить в этом турнире. Аргентинец сделал дубль в сегодняшней встрече. Эти голы стали для форварда первыми в плей-офф за туринскую команду.

- Я очень рад. Это был очень важный матч, - приводит пресс-служба УЕФА слова Игуаина. - Теперь поедем домой с хорошим настроением. Я долго не забивал в этом турнире, но понимал, что надо сохранять спокойствие и продолжать работать. Мы хотели еще раз сыграть на ноль и очень рады достигнутому результату.

Трансляция матча "Монако" - "Ювентус"