Гончаренко посвятил победу ЦСКА над "Реалом" Капскому

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко посвяти победу над "Реалом" (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов бывшему председателю правления БАТЭ Анатолию Капскому. Менеджер борисовского клуба умер 22 сентября.

- Первое, что хочу сказать. Несмотря на то, что у меня хорошее настроение, хотел бы посвятить эту победу Анатолию Капскому, который недавно ушел из жизни, - заявил Гончаренко после игры. - Моему второму отцу. То, что мы сделали, это для него. Он мне звонил, поздравлял после каждого матча. Думаю, он бы сейчас порадовался нашей победе.

Мы были дерзкими. Мы хорошо оборонялись. Быстрый гол усилил давление, но с другой стороны снял с нас оковы. Понятно, что они могут создавать моменты и забивать в любую минуту игры. Нельзя в любую секунду знать, что ты обыграешь "Реал". (Александр Рогулев)

Капский возглавлял клуб БАТЭ с 1996 года. Гончаренко выступал за БАТЭ с 1998 по 2002 год. После завершения карьеры игрока возглавил дубль команды, а в 2007 году - основную команду. Под руководством Гончаренко БАТЭ три раза выходил в групповой турнир Лиги чемпионов.