Гончаренко пошутил об игре Мариу Фернандеса в маске и шлеме

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории" рассказал о том, сыграет ли Мариу Фернандес в предстоящей встрече в защитном шлеме.

Российский бразилец выступает в нем после сотрясения, полученного в столкновении с защитником "Ромы" Александром Коларовым​.

– Мариу надо не только шлем, но и маску надеть, – сказал Гончаренко. – Если вы внимательно смотрели игру в Грозном (против "Ахмата", 2:0. – Прим. "СЭ"), он пытался совершить такой же подкат, как против Коларова. Тут у нас замирает сердце. Зная его, Фернандесу лучше играть и в шлеме, и в маске. Всю карьеру!

– Как долго он будет играть в шлеме?

– Всю карьеру. (смех в зале) Будет правильно, если до конца осенне-зимней части.

– За всю карьеру в ЦСКА он получил семь различных травм головы. Как ему избежать их? Может, меньше идти в стыки?

– Мы ему говорим, что сотрясение мозга – это всегда серьезно. Если еще учитывать, сколько раз у него был перелом носа, это в дальнейшем может сказаться на здоровье. Чего нам бы не хотелось. Мы эти вещи подсказываем, но, зная Мариу, когда идет игра, он про все забывает. (Андрей Михайлов)

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Виктория". Начало игры - во вторник, 27 ноября, в 20.55 (время московское).