Гончаренко: "Победа над "Баварией" стала концом для БАТЭ, надеюсь, этого с ЦСКА не случится"

Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу над "Реалом" (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Тот матч, который БАТЭ провел с "Баварией", в нем, кстати, тоже играл Кроос, когда мы выиграл 3:1. Та победа была концом команды, на самом деле. Сейчас опасаюсь эмоционального снижения командной игры. К сожалению, такое может быть. Надеюсь на молодость и то, что этого не повторится.

Мы хорошо поработали в защите, были сплоченными, смелыми, дерзкими. То, что мы говорили перед игрой и то, о чем говорим на протяжении последнего месяца. Мы очень хорошо оборонялись. Быстрый гол с одной стороны усилил давление, но с другой – какие-то оковы снял с нас. Нужно понимать, что нам противостоял лучший клуб Европы, в любом сочетании. Они могут создавать моменты, забить в любую минуту игры. И до последних секунд матч нельзя верить в то, что ты обыграл "Реал". Тем не менее, это произошло. Мы наслаждаемся сегодняшним вечером.