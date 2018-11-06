Гончаренко назвал вызов игроков ЦСКА в сборную России головной болью

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы" прокомментировал вызов в сборную России игроков его команды.

Для Федора Чалова это приглашение стало первым после ЧМ-2018, а для Ильзата Ахметова – первым в карьере. Кирилл Набабкин, в свою очередь, не играл за национальную команду с февраля 2013 года.

– Мы рады за наших молодых ребят, вызванных в сборную, – сказал Гончаренко. – Хотя Набабкина и сложно назвать молодым. Но за восемь лет в клубе он немного сыграл (за сборную. – Прим. "СЭ"), поэтому, наверное, и можно.

Хорошо, что ребята попали в заявку, но для нас это головная боль. После сбора придется соединять команду воедино. Надеюсь, матчи за сборную пойдут в плюс и ребята принесут ей пользу, а также получат опыт. (Андрей Михайлов, Елена Григорьевская)

Сборная России 15 ноября проведет товарищеский матч с Германией, а 20-го числа – со Швецией в последнем туре группового турнира Лиги наций.

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