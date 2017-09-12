Голы Неймара и Мбаппе помогли "ПСЖ" обыграть "Селтик"

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "ПСЖ" одержал победу над "Селтиком" – 5:0.

Счет встречи открыл нападающий Неймар, для которого это взятие ворот стало первым в составе парижан в турнире. Также забитый мяч на свой счет записал новичок "Пари Сен-Жермен" Кильян Мбаппе. Форвард Эдинсон Кавани оформил дубль.

В другом матче "Бавария" обыграла "Андерлехт" – 3:0. Забитыми голами в составе мюнхенцев отличились Роберт Левандовски, Тиагу Алькантара и Джошуа Киммих.

Отметим, что бельгийцы доигрывали встречу в меньшинстве. На 11-й минуте с поля был удален Свен Кумс.

Лига чемпионов

Групповой турнир

1-й тур

Группа B

"Селтик" (Шотландия) - "ПСЖ" (Франция) - 0:5 (0:3)

Голы: Неймар, 19 (0:1). Мбаппе, 34 (0:2). Кавани, 40 - с пенальти (0:3). Лустиг, 83 - в свои ворота (0:4). Кавани, 85 (0:5).

"Селтик": Гордон, Ралстон, Лустиг, Шимунович, Тирни, Робертс (Форрест, 78), Браун, Нтчам, Армстронг (Рогич, 46), Синклэйр, Гриффитс (Эдуар, 69).

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва, Кюрзава, Тиагу Мотта, Верратти, Рабьо (Дракслер, 61), Мбаппе (Ло Сельсо, 84), Кавани, Неймар.

Предупреждения: Шимунович, 39. Ралстон, 53. Неймар, 76.

Судья: Орсато (Италия).

12 сентября. Глазго. Стадион Celtic Park

"Бавария" (Германия) - "Андерлехт" (Бельгия) - 3:0 (1:0)

Голы: Левандовски, 12 - с пенальти (1:0). Тиагу Алькантара, 65 (2:0). Киммих, 90 (3:0).

"Бавария": Нойер, Рафинья, Хави Мартинес (Боатенг, 77), Зюле, Роббен, Рибери (Мюллер, 78), Родригес (Коман, 85), Тиагу Алькантара, Толиссо, Киммих, Левандовски.

"Андерлехт": Селс, Десхахт, Спаич, Кумс, Нахар (Аппиа, 26), Станчу (Оньекуру, 59), Требель, Дендокер, Ханни, Кипчу, Теодорчик (Харбауи, 84).

Предупреждения: Рибери, 11. Требель, 22. Станчу, 53. Толиссо, 74.

Удаление: Кумс (Андерлехт), 11.

Судья: Тальявенто (Италия).

12 сентября. Мюнхен. Стадион Allianz-Arena.

Трансляция матча "Селтик" - "ПСЖ"