Голы Неймара и Мбаппе помогли "ПСЖ" обыграть "Селтик"

В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "ПСЖ" одержал победу над "Селтиком" – 5:0.
Счет встречи открыл нападающий Неймар, для которого это взятие ворот стало первым в составе парижан в турнире. Также забитый мяч на свой счет записал новичок "Пари Сен-Жермен" Кильян Мбаппе. Форвард Эдинсон Кавани оформил дубль.
В другом матче "Бавария" обыграла "Андерлехт" – 3:0. Забитыми голами в составе мюнхенцев отличились Роберт Левандовски, Тиагу Алькантара и Джошуа Киммих.
Отметим, что бельгийцы доигрывали встречу в меньшинстве. На 11-й минуте с поля был удален Свен Кумс.
Лига чемпионов
Групповой турнир
1-й тур
Группа B
"Селтик" (Шотландия) - "ПСЖ" (Франция) - 0:5 (0:3)
Голы: Неймар, 19 (0:1). Мбаппе, 34 (0:2). Кавани, 40 - с пенальти (0:3). Лустиг, 83 - в свои ворота (0:4). Кавани, 85 (0:5).
"Селтик": Гордон, Ралстон, Лустиг, Шимунович, Тирни, Робертс (Форрест, 78), Браун, Нтчам, Армстронг (Рогич, 46), Синклэйр, Гриффитс (Эдуар, 69).
"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва, Кюрзава, Тиагу Мотта, Верратти, Рабьо (Дракслер, 61), Мбаппе (Ло Сельсо, 84), Кавани, Неймар.
Предупреждения: Шимунович, 39. Ралстон, 53. Неймар, 76.
Судья: Орсато (Италия).
12 сентября. Глазго. Стадион Celtic Park
"Бавария" (Германия) - "Андерлехт" (Бельгия) - 3:0 (1:0)
Голы: Левандовски, 12 - с пенальти (1:0). Тиагу Алькантара, 65 (2:0). Киммих, 90 (3:0).
"Бавария": Нойер, Рафинья, Хави Мартинес (Боатенг, 77), Зюле, Роббен, Рибери (Мюллер, 78), Родригес (Коман, 85), Тиагу Алькантара, Толиссо, Киммих, Левандовски.
"Андерлехт": Селс, Десхахт, Спаич, Кумс, Нахар (Аппиа, 26), Станчу (Оньекуру, 59), Требель, Дендокер, Ханни, Кипчу, Теодорчик (Харбауи, 84).
Предупреждения: Рибери, 11. Требель, 22. Станчу, 53. Толиссо, 74.
Удаление: Кумс (Андерлехт), 11.
Судья: Тальявенто (Италия).
12 сентября. Мюнхен. Стадион Allianz-Arena.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/groups/
- Неймар Сантос
- Бавария
- Селтик
- Андерлехт
- Эдинсон Кавани
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Роберт Левандовски
- Тиагу Алькантара
- Джошуа Киммих
- Кильян Мбаппе
Slim Taller
Второй гол Кавани забил просто феноменально.Лучший гол из всех голов в восьми матчах.
23:56 12 сентября
Flamenco
а, Два гола Кавани не помогли???
23:52 12 сентября