Голы Мбаппе и Фалькао помогли "Монако" выйти в полуфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Монако" одержал победу над дортмундской "Боруссией" - 3:1. Данная встреча началась с пятиминутной задержкой. Причиной послужили полицейские, которые по неизвестной причине остановили автобус с футболистами дортмундского клуба перед отъездом из отеля.

Счет матча был открыт уже на 3-й минуте. Автором гола стал нападающий Кильян Мбаппе. Через 14 минут форвард монегасков Радамель Фалькао удвоил преимущество своей команды.

После перерыва на 48-й минуте дортмундцы сумели отыграть один гол усилиями Марко Ройса, но на 81-й минуте игры Валер Жермен забил третий гол "Монако", установив окончательный счет в матче.

Напомним, что неделю назад перед первой игрой команд в Дортмунде у автобуса "Боруссии" прогремел взрыв, который немецкая полиция квалифицировала как теракт. Пострадал испанский защитник Марк Бартра, который был прооперирован тем же вечером. Встреча была перенесена на следующий день. Матч закончился победой "Монако" со счетом 3:2.

Лига чемпионов

1/4 финала

"Монако" (Франция) - "Боруссия" Д (Германия) - 3:1 (2:0)

Голы: Мбаппе, 3 (1:0). Фалькао, 17 (2:0). Ройс, 48 (2:1). Жермен, 81 (3:1).

"Монако": Субашич, Туре, Жемерсон, Глик, Менди, Бернарду Силва (Раджи, 90), Жоау Моутинью, Бакайоко, Лемар, Фалькао (Дирар, 67), Мбаппе (Жермен, 81).

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Гинтер, Дурм (Дембеле, 27), Вайгль, Кагава, Ройс, Нури Шахин (Шмельцер, 46), Рафаэл Геррейру (Пулишич, 72), Обамеянг.

Судья: Скомина.

19 апреля. Монако. Стадион "Луи II".

Первый матч - 3:2.

Трансляция матча "Монако" - "Боруссия" Д