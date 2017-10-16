Головин восстановится к матчу с "Базелем"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин будет готов принять участие в матче 3-го тура Лиги чемпионов против "Базеля". Футболист получил повреждение в матче 12-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:0) и тренировался по индивидуальной программе. Игрок пропустил встречу 13-го тура против "Краснодара" (1:0).

- Головин сегодня должен начать работать в общей группе без каких-либо ограничений. Скорее всего, к среде будет полностью готов, - цитирует "Р-Спорт" источник.

Матч ЦСКА - "Базель" пройдет 18 октября в Москве. Начало - в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.