Головин пропустит матч с "Боруссией" из-за вирусной инфекции

Полузащитник "Монако" Александр Головин пропустит предстоящий матч Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией".

Футболист несколько дней не тренировался в общей группе, сейчас уже выздоровел, но его решили поберечь – с "Боруссией" завтра он не сыграет.

Вероятно, футболиста готовят уже к следующему матчу – в рамках чемпионата Франции с "Лионом".

Матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Монако" - "Боруссия" состоится 11 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.

"Боруссия" набрала 10 очков и гарантировала себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. "Монако" за 5 матчей набрал 1 балл. (Серегй Егоров)