Головин и Вернблум вернулись в общую группу ЦСКА перед игрой с "Базелем"

Полузащитники ЦСКА Александр Головин после двухнедельной паузы приступил к работе в общей группе, информирует клубная пресс-служба. Также вместе со всеми тренировался хавбек Понтус Вернблум, а завтра ожидается возвращение в общую группу защитника Виктора Васина.

Отмечается, что по индивидуальной программе продолжают заниматься защитник Василий Березуцкий и полузащитник Алан Дзагоев.

Напомним, что 18 октября в Москве пройдет матч группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Базель". Начало - в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.