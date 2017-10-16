Головин и Вернблум вернулись в общую группу ЦСКА перед игрой с "Базелем"

Полузащитники ЦСКА Александр Головин после двухнедельной паузы приступил к работе в общей группе, информирует клубная пресс-служба. Также вместе со всеми тренировался хавбек Понтус Вернблум, а завтра ожидается возвращение в общую группу защитника Виктора Васина.
Отмечается, что по индивидуальной программе продолжают заниматься защитник Василий Березуцкий и полузащитник Алан Дзагоев.
Напомним, что 18 октября в Москве пройдет матч группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Базель". Начало - в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Головин и Вернблум вернулись в общую группу, возвращение Васина ожидается завтра https://t.co/rYsBpjnRNA #ЦСКА pic.twitter.com/XfeXgIWv0i– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 16 октября 2017 г.
Дополнительная информация
http://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/golovin-i-wernbloom-vernulis-v-obshchuyu-gruppu/
- Алан Дзагоев
- Виктор Васин
- Василий Березуцкий
- ЦСКА (футбол)
- Базель (футбол)
- Понтус Вернблум
- Александр Головин
vaysman
базелю белая пушистая полярная лисичка?
18:13