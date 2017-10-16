17:45 | Футбол — Лига чемпионов

Головин и Вернблум вернулись в общую группу ЦСКА перед игрой с "Базелем"

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Полузащитники ЦСКА Александр Головин после двухнедельной паузы приступил к работе в общей группе, информирует клубная пресс-служба. Также вместе со всеми тренировался хавбек Понтус Вернблум, а завтра ожидается возвращение в общую группу защитника Виктора Васина.

Отмечается, что по индивидуальной программе продолжают заниматься защитник Василий Березуцкий и полузащитник Алан Дзагоев.

Напомним, что 18 октября в Москве пройдет матч группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Базель". Начало - в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Дополнительная информация

http://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/golovin-i-wernbloom-vernulis-v-obshchuyu-gruppu/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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vaysman

базелю белая пушистая полярная лисичка?

18:13