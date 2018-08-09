05:40 | Футбол — Лига чемпионов

Голкипер ПАОК: "У меня смешанные чувства после матча со "Спартаком"


Голкипер ПАОК Александрос Пасхалакис после матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спартака" (3:2) отметил, что был бы более рад, если бы команда не пропустила голов. По его словам, греки в отвтеной игре должны приложить все усилия, чтобы отстоять на ноль.

- У меня остались смешанные чувства, - приводит sport24.gr слова Пасхалакиса. - С одной стороны, мы пропустили два мяча, а голкипер должен защищать свои ворота. С другой стороны, мы отыгрались. Были бы более рады, если бы не пропустили эти два гола, но таков футбол.

В отвтеной игре сначала нужно сыграть на ноль. С завтрашнего дня должны исправить все свои ошибки, чтобы выйти дальше. 

ПАОК - Спартак М

 

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