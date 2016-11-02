Гол в ворота ЦСКА засчитан верно

На 12-й минуте матча 4-го тура Лиги чемпионов "Монако" – ЦСКА верное решение приняла судейская бригада Матея Юга, засчитав гол Жермена. Могло показаться, что он оказался в положении "вне игры". Однако видеоповторы свидетельствуют, что Юг и его первый ассистент Матей Жунич поступили правильно, не остановив игру. В момент паса Жермен не находился за линией офсайда. (Александр БОБРОВ)
вперёд Спартак!
И третий тоже засчитан верно. Это не РФПЛ, где Гинер с Дюковым успешно решают вопросы судейства...
23:37 2 ноября
defender_8
есть две звезды в ЦСКА - Акинфеев и Щенников. Один продрлжает рекордную серию, второй смутно представляет, что же надо делать на поле.
23:27 2 ноября
вперёд Спартак!
Второй тоже засчитан верно. __________________Кто с сухарями входит в дом? Кто с детства каждому знаком? Кто пропускает всё в Европе, начало рук его из ...опы, кого повсюду узнают? Скажите, как его зовут?
23:19 2 ноября