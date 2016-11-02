Гол в ворота ЦСКА засчитан верно

На 12-й минуте матча 4-го тура Лиги чемпионов "Монако" – ЦСКА верное решение приняла судейская бригада Матея Юга, засчитав гол Жермена. Могло показаться, что он оказался в положении "вне игры". Однако видеоповторы свидетельствуют, что Юг и его первый ассистент Матей Жунич поступили правильно, не остановив игру. В момент паса Жермен не находился за линией офсайда. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Монако" – ЦСКА