23:10 2 ноября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Гол в ворота ЦСКА засчитан верно

Гол в ворота ЦСКА засчитан верно. Фото Телеканал "Матч ТВ" Гол в ворота ЦСКА засчитан верно. Фото Телеканал "Матч ТВ"
Гол в ворота ЦСКА засчитан верно. Фото Телеканал "Матч ТВ"
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На 12-й минуте матча 4-го тура Лиги чемпионов "Монако"ЦСКА верное решение приняла судейская бригада Матея Юга, засчитав гол Жермена. Могло показаться, что он оказался в положении "вне игры". Однако видеоповторы свидетельствуют, что Юг и его первый ассистент Матей Жунич поступили правильно, не остановив игру. В момент паса Жермен не находился за линией офсайда. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Монако" – ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (3)
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вперёд Спартак!

И третий тоже засчитан верно. Это не РФПЛ, где Гинер с Дюковым успешно решают вопросы судейства...

23:37 2 ноября

defender_8

есть две звезды в ЦСКА - Акинфеев и Щенников. Один продрлжает рекордную серию, второй смутно представляет, что же надо делать на поле.

23:27 2 ноября

вперёд Спартак!

Второй тоже засчитан верно. __________________Кто с сухарями входит в дом? Кто с детства каждому знаком? Кто пропускает всё в Европе, начало рук его из ...опы, кого повсюду узнают? Скажите, как его зовут?

23:19 2 ноября

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