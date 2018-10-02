Гол сына Клюйверта и хет-трик Джеко помогли "Роме" разгромить "Викторию"

"Рома" обыграла "Викторию" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов - 5:0. Хет-трик в этой встрече сделал нападающий Эдин Джеко, еще по мячу забили Дженгиз Юндер и Джастин Клюйверт, сын известного голландского форварда Патрика Клюйверта.

Римляне набрали первые очки в Лиге чемпионов. В 3-м туре они сыграют против ЦСКА.

Лига чемпионов

Группа G

"Рома" (Италия) - "Виктория" (Чехия) - 5:0 (2:0)

Голы: Джеко, 3 (1:0). Джеко, 40 (2:0). Дженгиз Юндер, 64 (3:0). Клюйверт, 73 (4:0). Джеко, 90+2 (5:0).

"Рома": Ольсен, Коларов (Лу.Пеллегрини, 74), Фасио, Флоренци, Жуан Жезус, Н`Зонзи, Кристанте, Ло.Пеллегрини (Дзаньоло, 74), Джеко, Дженгиз Юндер (Шик, 74), Клюйверт.

"Виктория": Козачик, Хубник, Лимберски, Хейда, Ржезник, Земан (Экпай, 71), Прохазка, Хоржава (Коларж, 64), Коваржик, Хрошовски, Крменчик (Ржезничек, 78).

Предупреждения: Хейда, 51. Шик, 88.

Судья: Рачковски (Польша).

2 октября. Рим. Стадион "Олимпийский стадион".