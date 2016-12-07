Гол Левандовски принес "Баварии" победу над "Атлетико"

"Бавария" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов победила "Атлетико" со счетом 1:0. Единственный мяч на 80-й минуте забил Роберт Левандовски.

Для обеих команд эта игра не имела турнирного значения. Мадридцы уже обеспечили себе первое место в группе D, а мюнхенцы - второе.

Напомним, что оставшиеся две команды в этой группе - "Ростов" и ПСВ - в очном поединке боролись за третье место, которое дает право на выход в Лигу Европы.

Лига чемпионов

Группа D

"Бавария" (Германия) - "Атлетико" (Испания) - 1:0 (1:0)

Гол: Левандовски, 28 (1:0).

"Бавария": Нойер, Рафинья, Хуммельс, Алаба, Бернат, Тиагу Алькантара, Видаль, Ренату Санчеш, Роббен (Киммих, 83), Левандовски (Мюллер, 80), Дуглас Коста (Хави Мартинес, 87).

"Атлетико": Облак, Врсалько, Годин, Савич, Эрнандез, Сауль, Габи, Коке (Партей, 68), Гайтан (Корреа, 60), Гризманн, Феррейра-Карраско (Гамейро, 60).

Предупреждение: Габи, 61.

Судья: ТЮРПЕН (Франция).

6 декабря. Мюнхен. Стадион Allianz-Arena.