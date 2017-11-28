Гол Гризманна признан лучшим в Лиге чемпионов на прошлой неделе

Мяч нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна в ворота "Ромы" (2:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов признан лучшим голом недели, сообщает официальный сайт УЕФА. За точный удар француза проголосовали 33 процента респондентов.

Второе место в голосовании занял мяч полузащитника "Реала" Луки Модрича во встрече с "АПОЭЛ" (6:0, 21 процент). Тройку лучших замкнул удар форварда "Наполи" Лоренцо Инсинье в ворота "Шахтера" (3:0, 17 процентов).

Четвертое место занял гол защитника "ПСЖ" Дани Алвеса против "Селтика" (7:1, 16 процентов). Топ-5 замкнул гол нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын Мина против дортмундской "Боруссии" (2:1, 13 процентов).