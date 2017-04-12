Гол Гризманна принес "Атлетико" победу над "Лестером"

Мадридский "Атлетико" с минимальным счетом обыграл "Лестер" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов - 1:0. Единственный мяч с пенальти в первом тайме забил лидер испанского клуба, форвард Антуан Гризманн.
Отметим, что за весь матч английский клуб не нанес по воротам соперника ни одного удара в створ ворот.
Ответная встреча состоится 18 апреля в Англии.
Лига чемпионов
1/4 финала
Первый матч
"Атлетико" (Испания) – "Лестер" (Англия) – 1:0 (1:0)
Гол: Гризманн, 28 – с пенальти.
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Сауль, Габи, Коке, Феррейра-Карраско (Корреа, 65), Гризманн, Фернандо Торрес (Партей, 75).
"Лестер": Шмайхель, Симпсон, Беналуан, Хут, Фукс, Махрез, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Окадзаки (Кинг, 46), Варди (Слимани, 77).
Предупреждения: Олбрайтон, 27. Беналуан, 49. Хут, 58.
Судья: Эрикссон (Швеция).
12 апреля. Мадрид. Стадион "Висенте Калдерон".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/playoff/