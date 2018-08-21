Гол Глеба не спас БАТЭ от поражения в матче Лиги чемпионов против ПСВ

Белорусский БАТЭ на своем поле проиграл голландскому ПСВ в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 2:3. Борисовцы открыли счет в этой игре усилиями финского нападающего Ясси Туоминена, но затем пропустили два мяч - от Гастона Перерйро и Ирвинга Лосано.

За две минуты до конца основного времени Александр Глеб сравнял счет в матче, но уже через минуту ПСВ вышел вперед. Победный мяч забил Дониэл Мален.

Ответная игра состоится в Эйндховене 29 августа. Победитель противостояния станет участником группового турнира Лиги чемпонов.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

Первый матч

"БАТЭ" (Белоруссия) - "ПСВ" (Голландия) - 2:3 (1:1)

Голы: Туоминен, 9 (1:0). Перейро, 35 - с пенальти (1:1). Лосано, 61 (1:2). Глеб, 88 (2:2). Мален, 89 (2:3).

БАТЭ: Щербицкий, Филипенко, Филипович, Милунович, Бага, Стасевич, Драгун (Глеб, 64), Иванич (Володько, 81), Яблонский, Риос, Туоминен (Скавыш, 60).

ПСВ: Зут, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс, Перейро (Мауро Жуниор, 82), Росарио (Изима-Мирен, 90), де Йонг, Бергвайн, Лосано (Мален, 87).

Предупреждения: де Йонг, 18. Филипенко, 38. Стасевич, 40. Риос, 83. Лосано, 86.

Судья: Цвайер (Германия).

21 августа. Борисов. Стадион "Борисов-Арена".