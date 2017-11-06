Гол Эль-Шаарави признан лучшим в Лиге чемпионов на прошлой неделе

Мяч нападающего "Ромы" Стефана Эль-Шаарави в ворота "Челси" (3:0) признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА. За точный удар форварда римлян проголосовал 31 процент респондентов.
Второе место в голосовании занял мяч нападающего "ПСЖ" Неймара во встрече с "Андерлехтом" (5:0, 26 процентов). Тройку лучших замкнул удар полузащитника Томаса Партея в ворота "Карабаха" (1:1, 17 процентов).
Четвертое место занял гол хавбека "Севильи" Эвера Банеги в матче со "Спартаком" (2:1, 13 процентов). Топ-5 замкнул гол форварда "Наполи" Лоренцо Инсинье в ворота "Манчестер Сити" (2:4, 13 процентов).
Автором Лучшего гола недели в #ЛигаЧемпионов был признан Стефан Эль-Шаарави 👑– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 6 ноября 2017 г.
Топ-5 ➡️ https://t.co/i10CoZsg9f pic.twitter.com/V8GXZQhLJ3
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