Гол Эль-Шаарави признан лучшим в Лиге чемпионов на прошлой неделе

Мяч нападающего "Ромы" Стефана Эль-Шаарави в ворота "Челси" (3:0) признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА. За точный удар форварда римлян проголосовал 31 процент респондентов.

Второе место в голосовании занял мяч нападающего "ПСЖ" Неймара во встрече с "Андерлехтом" (5:0, 26 процентов). Тройку лучших замкнул удар полузащитника Томаса Партея в ворота "Карабаха" (1:1, 17 процентов).

Четвертое место занял гол хавбека "Севильи" Эвера Банеги в матче со "Спартаком" (2:1, 13 процентов). Топ-5 замкнул гол форварда "Наполи" Лоренцо Инсинье в ворота "Манчестер Сити" (2:4, 13 процентов).