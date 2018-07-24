Гол экс-игрока "Анжи" помог "Црвене Звезде" разгромить "Судуву" в Лиге чемпионов

Чемпион Сербии "Црвена Звезда" крупно победила литовскую "Судуву" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Счет открыл бывший нападающий "Мордовии" и "Анжи" Лоренцо Эбесилио. Также в составе белградцев 90 минут провел экс-защитник "Зенита", "Волги" и "Крыльев Советов" Милан Родич. За "Судуву" полный матч отыграл бывший футболист "Урала" и "Мордовии" Херсон Асеведо.
В других встречах загребское "Динамо" разгромило "Хапоэль" из Беэр-Шевы 5:0, "Шкендия" одолела "Шериф" - 1:0, а трнавский "Спартак" взял верх над "Легией" со счетом 2:0.
Лига чемпионов
2-й отборочный раунд
Первые матчи
"Динамо" (Хорватия) - "Хапоэль" Б-Ш (Израиль) - 5:0 (2:0)
Голы: Хайрович, 22 (1:0). Оршич, 28 (2:0). Адеми, 51 (3:0). Адеми, 62 (4:0). Ходжич, 82 (5:0).
"Шкендия" (Македония) - "Шериф" (Молдавия) - 1:0 (1:0)
Гол: Ибраими, 24.
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Судува" (Литва) - 3:0 (2:0)
Голы: Эбесилио, 23 (1:0). Радоньич, 35 (2:0). Радоньич, 58 (3:0).
"Легия" (Польша) - "Спартак" (Словакия) - 0:2 (0:1)
Голы: Грендель, 16 (0:1). Власко, 90+3 (0:2).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/qualify/-2/
- Крылья Советов См
- Анжи
- Зенит СПб
- Мордовия
- Урал Ек
- Динамо Загреб
- Волга Нижний Новгород
- Шериф Тп
- Црвена Звезда (Футбол)
- Легия
- Херсон Асеведо
- Спартак Тр
- Милан Родич
- Лоренцо Эбесилио
- Шкендия
- Хапоэль Б-Ш (футбол)