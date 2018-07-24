Гол экс-игрока "Анжи" помог "Црвене Звезде" разгромить "Судуву" в Лиге чемпионов

Чемпион Сербии "Црвена Звезда" крупно победила литовскую "Судуву" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Счет открыл бывший нападающий "Мордовии" и "Анжи" Лоренцо Эбесилио. Также в составе белградцев 90 минут провел экс-защитник "Зенита", "Волги" и "Крыльев Советов" Милан Родич. За "Судуву" полный матч отыграл бывший футболист "Урала" и "Мордовии" Херсон Асеведо.

В других встречах загребское "Динамо" разгромило "Хапоэль" из Беэр-Шевы 5:0, "Шкендия" одолела "Шериф" - 1:0, а трнавский "Спартак" взял верх над "Легией" со счетом 2:0.

Лига чемпионов

2-й отборочный раунд

Первые матчи

"Динамо" (Хорватия) - "Хапоэль" Б-Ш (Израиль) - 5:0 (2:0)

Голы: Хайрович, 22 (1:0). Оршич, 28 (2:0). Адеми, 51 (3:0). Адеми, 62 (4:0). Ходжич, 82 (5:0).

"Шкендия" (Македония) - "Шериф" (Молдавия) - 1:0 (1:0)

Гол: Ибраими, 24.

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Судува" (Литва) - 3:0 (2:0)

Голы: Эбесилио, 23 (1:0). Радоньич, 35 (2:0). Радоньич, 58 (3:0).

"Легия" (Польша) - "Спартак" (Словакия) - 0:2 (0:1)

Голы: Грендель, 16 (0:1). Власко, 90+3 (0:2).