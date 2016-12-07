Гол ЦСКА засчитан верно

На 33-й минуте матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – ЦСКА бригаде арбитров дважды пришлось оценивать положение игроков красно-синих относительно линии офсайда. В обоих случаях второй ассистент Риккардо Ди Фьоре принимал верные решения, не фиксируя положение "вне игры": сначала у Тошича (он если и забежал за линию офсайда, то на считанные сантиметры), а затем – у Дзагоева. В результате арбитр Никола Риццоли засчитал гол ЦСКА. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Тоттенхэм" - ЦСКА