23:27 7 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Гол ЦСКА засчитан верно

Гол ЦСКА засчитан верно. Фото Телеканал "Матч ТВ". Гол ЦСКА засчитан верно. Фото Телеканал "Матч ТВ".
Гол ЦСКА засчитан верно. Фото Телеканал "Матч ТВ".
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На 33-й минуте матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Тоттенхэм"ЦСКА бригаде арбитров дважды пришлось оценивать положение игроков красно-синих относительно линии офсайда. В обоих случаях второй ассистент Риккардо Ди Фьоре принимал верные решения, не фиксируя положение "вне игры": сначала у Тошича (он если и забежал за линию офсайда, то на считанные сантиметры), а затем – у Дзагоева. В результате арбитр Никола Риццоли засчитал гол ЦСКА. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Тоттенхэм" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (5)
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KuziakaPm

Вы чего курили? Первый пас был на метр в офсайд. Это второй нет.

00:28

gangster

также и здесь,ты не увидишь эти сантиметры..особенно судья в динамике!

23:57 7 декабря

gangster

alexk78, если мяч пересёк линию ворот на сантиметры-это не гол если что))мяч должен полностью пересечь линию ворот)

23:57 7 декабря

alexk78

он если и забежал за линию офсайда, то на считанные сантиметры __ эм...если забежал - то оффсайд) Где в правилах написано какие сантиметры "считанные" и они не считатся?) Это тоже самое, что сказать "гола не был" если мяч и пересек линию ворот - то на считанные сантиметры)

23:47 7 декабря

merniloskut

Гол засчитан не верно! Бобров ни разу ни авторитет ибо переживает за канюшню!

23:45 7 декабря

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