Гол ЦСКА засчитан верно

На 33-й минуте матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – ЦСКА бригаде арбитров дважды пришлось оценивать положение игроков красно-синих относительно линии офсайда. В обоих случаях второй ассистент Риккардо Ди Фьоре принимал верные решения, не фиксируя положение "вне игры": сначала у Тошича (он если и забежал за линию офсайда, то на считанные сантиметры), а затем – у Дзагоева. В результате арбитр Никола Риццоли засчитал гол ЦСКА. (Александр БОБРОВ)
KuziakaPm
Вы чего курили? Первый пас был на метр в офсайд. Это второй нет.
00:28
gangster
также и здесь,ты не увидишь эти сантиметры..особенно судья в динамике!
23:57 7 декабря
gangster
alexk78, если мяч пересёк линию ворот на сантиметры-это не гол если что))мяч должен полностью пересечь линию ворот)
23:57 7 декабря
alexk78
он если и забежал за линию офсайда, то на считанные сантиметры __ эм...если забежал - то оффсайд) Где в правилах написано какие сантиметры "считанные" и они не считатся?) Это тоже самое, что сказать "гола не был" если мяч и пересек линию ворот - то на считанные сантиметры)
23:47 7 декабря
merniloskut
Гол засчитан не верно! Бобров ни разу ни авторитет ибо переживает за канюшню!
23:45 7 декабря