Гол "Базеля" в ворота Акинфеева: все началось с обреза Игнашевича

Игнашевич провально начал атаку и неточным пасом обрезал команду – в результате этой ошибки "Базель" полетел на ЦСКА через центр. В покинутую Вернблумом опорную зону помчался Алексей Березуцкий, но его подкат против Штеффена был неудачным – мяч подобрал Джака. Хавбек "Базеля", пользуясь численным преимуществом своей команды в этой атаке, почти дошел до штрафной и, не сближаясь с оппонентами, хлестко пробил в дальний угол. Акинфеев не выручил, пропустив в 42-м матче группового этапа Лиги чемпионов подряд.

Трансляция матча ЦСКА - "Базель"