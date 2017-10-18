Гол "Базеля" в ворота Акинфеева: все началось с обреза Игнашевича

ЦСКА уступает "Базелю" после первого тайма домашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "СЭ" разбирает гол Тауланта Джаки в ворота Игоря Акинфеева на 29-й минуте.
GIF-Г⚽⚽Л! @FC_Basel#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа A. 3-й тур. #zskafcb #ЦСКАБазель 0:1 29' Таулянт Джака Taulant Xhaka pic.twitter.com/eycQBbUmx4– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 18 октября 2017 г.
Игнашевич провально начал атаку и неточным пасом обрезал команду – в результате этой ошибки "Базель" полетел на ЦСКА через центр. В покинутую Вернблумом опорную зону помчался Алексей Березуцкий, но его подкат против Штеффена был неудачным – мяч подобрал Джака. Хавбек "Базеля", пользуясь численным преимуществом своей команды в этой атаке, почти дошел до штрафной и, не сближаясь с оппонентами, хлестко пробил в дальний угол. Акинфеев не выручил, пропустив в 42-м матче группового этапа Лиги чемпионов подряд.
Трансляция матча ЦСКА - "Базель"
- Сергей Игнашевич
- Игорь Акинфеев
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Базель (футбол)
- Понтус Вернблум
- Таулянт Джака
Slim Taller
Вратарский гол.Удар не был неберущимся,Акинфеев зевнул.
23:47
GoaLapagosS
ЕСЛИ Б ИГНАШЕВИЧ БИЛ С ОБРЕЗА ОТ БАЗЕЛЯ Б НИЧЕГО НЕ ОСТАЛОСЬ
23:33
механик39
Не смогли встать с колен .
23:30
Griban
Невозможно смотреть этот позор! Где хоть какое то подобие игры и нацеленности на победу? Как все мееедленно...Базель ни о чем,а ЦСКА....Нет слов(((
23:26
nickkiol
Газзаев; Игнашевича в сбродную!!!!!!!!!!!
23:17
kaduly
Дырявый уже не может прыгать,только то что в него летит
23:15
maxcds
Да это все понятно, но Акинфеев опять потерял ворота. Минимум на 50% это его гол.
23:03
Семен Семенович
Какая вчера игра была, и какое сегодня убожество... ЦСКА в своём репертуаре. Как обычно, займет почетное 4 место в группе. Ведь могут играть, куда всё в ЛЧ девается? Не понятно...
23:00