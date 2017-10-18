22:45 | Футбол — Лига чемпионов

Гол "Базеля" в ворота Акинфеева: все началось с обреза Игнашевича

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ЦСКА уступает "Базелю" после первого тайма домашнего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "СЭ" разбирает гол Тауланта Джаки в ворота Игоря Акинфеева на 29-й минуте.

Игнашевич провально начал атаку и неточным пасом обрезал команду – в результате этой ошибки "Базель" полетел на ЦСКА через центр. В покинутую Вернблумом опорную зону помчался Алексей Березуцкий, но его подкат против Штеффена был неудачным – мяч подобрал Джака. Хавбек "Базеля", пользуясь численным преимуществом своей команды в этой атаке, почти дошел до штрафной и, не сближаясь с оппонентами, хлестко пробил в дальний угол. Акинфеев не выручил, пропустив в 42-м матче группового этапа Лиги чемпионов подряд.

Трансляция матча ЦСКА - "Базель"

ЦСКА - Базель

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Slim Taller

Вратарский гол.Удар не был неберущимся,Акинфеев зевнул.

23:47

GoaLapagosS

ЕСЛИ Б ИГНАШЕВИЧ БИЛ С ОБРЕЗА ОТ БАЗЕЛЯ Б НИЧЕГО НЕ ОСТАЛОСЬ

23:33

механик39

Не смогли встать с колен .

23:30

Griban

Невозможно смотреть этот позор! Где хоть какое то подобие игры и нацеленности на победу? Как все мееедленно...Базель ни о чем,а ЦСКА....Нет слов(((

23:26

nickkiol

Газзаев; Игнашевича в сбродную!!!!!!!!!!!

23:17

kaduly

Дырявый уже не может прыгать,только то что в него летит

23:15

maxcds

Да это все понятно, но Акинфеев опять потерял ворота. Минимум на 50% это его гол.

23:03

Семен Семенович

Какая вчера игра была, и какое сегодня убожество... ЦСКА в своём репертуаре. Как обычно, займет почетное 4 место в группе. Ведь могут играть, куда всё в ЛЧ девается? Не понятно...

23:00