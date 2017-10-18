Глушаков выложил фото празднования "Спартаком" победы в раздевалке

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы красно-белых над "Севильей" (5:1) в 3-м туре Лиги чемпионов выложил в своем Инстаграме фото празднования успеха командой в раздевалке. Капитан москвичей поблагодарил болельщиков за поддержку.

- Всех с Победой!, - пишет в подписи к фото Глушаков. - Огромное спасибо за поддержку! Мы все вместе заслужили эту Победу!

P.S. Тяжело было всех собрать, по разным причинам.