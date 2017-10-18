Глушаков выложил фото празднования "Спартаком" победы в раздевалке

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после победы красно-белых над "Севильей" (5:1) в 3-м туре Лиги чемпионов выложил в своем Инстаграме фото празднования успеха командой в раздевалке. Капитан москвичей поблагодарил болельщиков за поддержку.
- Всех с Победой!, - пишет в подписи к фото Глушаков. - Огромное спасибо за поддержку! Мы все вместе заслужили эту Победу!
P.S. Тяжело было всех собрать, по разным причинам.
Alukard1349
Болей это пьяный миллвол,такой же упоротый неадекват
02:35
Kiyatkin
Boleijj protiv - ты больной на голову...сегодня 5-1 - это уже история. Что будет в ответной игре - пока не важно! Сиди и Д * Р * О * Ч * И* на Спартак. Был бы умнее - был бы патриотом!
02:33
Генри Морган
Молодцы, ребята!) Так держать!) Утрите нос всем злопыхателям и выиграйте первое место в группе!)
02:20
Boleijj protiv
Верим в Севилью, должны дома обыграть Спартак 1-0 хотя бы, что довольные рожи спартачей раз и навсегда заткнулись.
02:09