Глушаков выбыл на две недели из-за травмы, полученной в матче против "Марибора"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков выбыл на две недели из-за травмы, полученной в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1), сообщает пресс-служба клуба. Обследование подтвердило первоначальный диагноз игрока – микронадрыв мышц задней поверхности правого бедра.
– Желаем Денису скорейшего возвращения в строй! – говорится в сообщении красно-белых.
Напомним, из-за травмы Глушаков был заменен на 29-й минуте встречи против "Марибора" на Александра Самедова.
Футболисты, принимавшие участие во вчерашнем матче, сегодня провели восстановительную тренировку на базе в Тарасовке.
Дополнительная информация
http://www.spartak.com/news/2017-09-14-glushakov_vybyl_na_dve_nedeli/