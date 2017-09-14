Глушаков выбыл на две недели из-за травмы, полученной в матче против "Марибора"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков выбыл на две недели из-за травмы, полученной в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1), сообщает пресс-служба клуба. Обследование подтвердило первоначальный диагноз игрока – микронадрыв мышц задней поверхности правого бедра.

– Желаем Денису скорейшего возвращения в строй! – говорится в сообщении красно-белых.

Напомним, из-за травмы Глушаков был заменен на 29-й минуте встречи против "Марибора" на Александра Самедова.

Футболисты, принимавшие участие во вчерашнем матче, сегодня провели восстановительную тренировку на базе в Тарасовке.

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