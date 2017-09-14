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14:35 | Футбол — Лига чемпионов

Глушаков выбыл на две недели из-за травмы, полученной в матче против "Марибора"


Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков выбыл на две недели из-за травмы, полученной в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1), сообщает пресс-служба клуба. Обследование подтвердило первоначальный диагноз игрока – микронадрыв мышц задней поверхности правого бедра.

Желаем Денису скорейшего возвращения в строй! – говорится в сообщении красно-белых.

Напомним, из-за травмы Глушаков был заменен на 29-й минуте встречи против "Марибора" на Александра Самедова.

Футболисты, принимавшие участие во вчерашнем матче, сегодня провели восстановительную тренировку на базе в Тарасовке.

"Спартак" отвык от футбола?

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/news/2017-09-14-glushakov_vybyl_na_dve_nedeli/

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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