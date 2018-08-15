Глушаков рассказал, с кем Каррера советовался по составу "Спартака"

Полузащитник и капитан "Спартака" Денис Глушаков в интервью "СЭ" поделился мнением о том, как изменился за время работы с красно-белыми главный тренер Массимо Каррера. Хавбек отметил, что итальянца окружает солидный тренерский штаб.

– В последнее время Каррера ставит в состав необстрелянных Максименко, Ломовицкого, Рассказова, Тимофеева. В свое время Бесков, определяя тех, кого выпустить на поле, советовался с опытными игроками. А Массимо вашим мнением, как капитана, по поводу той или иной кандидатуры интересуется?

– Когда он только стал главным тренером и осваивался в команде, то иногда советовался с Комбаровым, Ребровым, Ещенко и со мной, на какой позиции кому из ребят лучше сыграть. А сейчас у Массимо солидный тренерский штаб, который может дать ему все необходимые рекомендации. Да и сам он знает возможности и степень готовности каждого футболиста. (Александр ЛЬВОВ)

Полная версия интервью с Денисом Глушаковым - скоро на sport-express.ru