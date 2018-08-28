Глушаков ответил Радимову. Нереальный огонь. Просто почитайте

Капитан "Спартака" Денис Глушаков ответил экс-игроку "Зенита" Владиславу Радимову, который ранее пригласил полузащитника на просмотр Лиги чемпионов в "кабак". Началось все с того, что Глушаков напомнил Радимову про спор о том, какая из команд будет выше в прошлом сезоне.

"Дядя Влад, молчание в знак согласия! Может, на табло стадиона "Санкт-Петербург" посмотрим Лигу чемпионов? Там как раз экран большой. Да и с турниром ваш стадион познакомится! А то не порядок. Строили-строили, рабочие 15 лет пахали, а гранды к вам не приезжают. Напомни, вы когда последний раз в Лиге чемпионов играли? Ты еще играл тогда? Ну ничего, мы в следующем году, когда вернемся в Лигу, я тебя на наш стадион в Москве приглашу, билеты с меня! Ну хоть вживую на Лигу чемпионов посмотришь! Сувенирки в Питер привезешь", - написал Глушаков в комментариях к посту Радимова в Инстаграме.

"Дядя Влад, когда поляну накроете?" Гулшаков напомнил Радимову про спор//

Радимов - Глушакову: "Дядя Влад за базар отвечает и ждет тебя в кабаке"

