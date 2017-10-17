20:32 | Футбол — Лига чемпионов

Глушаков и Промес - в "старте" "Спартака" на матч с "Севильей"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера огласил стартовый состав команды на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи". С первых минут на поле появятся недавно восстановившиеся от травм полузащитник Денис Глушаков и нападающий Квинси Промес.

"Спартак": Селихов – Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров – Фернанду, Глушаков – Самедов, Попов, Промес – Луиз Адриану.

Запасные: Максименко, Петкович, Боккетти, Кутепов, Мельгарехо, Пашалич, Педро Роша.

Трансляция матча "Спартак" - "Севилья" //
"Спартак" - "Севилья". Перед матчем. LIVE!

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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ALEXEY959595

onlywhitespartak Ещенко и Попов ... 20:41........)))....Ещенко )))), доходяга-наркоман)))

20:56

ALEXEY959595

Был бы Зе Луиш и Зобнин, тогда бы точно Спартак не проиграл. Может в ответном в Испании будут

20:51

fifa_guru

это похороны ))

20:44

onlywhitespartak

Ещенко и Попов ...

20:41

ЗЮК

Таски и Самедов...

20:34