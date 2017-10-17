Глушаков и Промес - в "старте" "Спартака" на матч с "Севильей"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера огласил стартовый состав команды на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи". С первых минут на поле появятся недавно восстановившиеся от травм полузащитник Денис Глушаков и нападающий Квинси Промес.
"Спартак": Селихов – Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров – Фернанду, Глушаков – Самедов, Попов, Промес – Луиз Адриану.
Запасные: Максименко, Петкович, Боккетти, Кутепов, Мельгарехо, Пашалич, Педро Роша.
Трансляция матча "Спартак" - "Севилья" //
"Спартак" - "Севилья". Перед матчем. LIVE!
Наш состав на матч Лиги чемпионов #СпартакСевилья!#SpartakSevilla #UCL pic.twitter.com/QuZNnBt6pp– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 октября 2017 г.
ALEXEY959595
onlywhitespartak Ещенко и Попов ... 20:41........)))....Ещенко )))), доходяга-наркоман)))
20:56
ALEXEY959595
Был бы Зе Луиш и Зобнин, тогда бы точно Спартак не проиграл. Может в ответном в Испании будут
20:51
fifa_guru
это похороны ))
20:44
onlywhitespartak
Ещенко и Попов ...
20:41
ЗЮК
Таски и Самедов...
20:34