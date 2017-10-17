Глушаков и Промес - в "старте" "Спартака" на матч с "Севильей"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера огласил стартовый состав команды на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи". С первых минут на поле появятся недавно восстановившиеся от травм полузащитник Денис Глушаков и нападающий Квинси Промес.

"Спартак": Селихов – Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров – Фернанду, Глушаков – Самедов, Попов, Промес – Луиз Адриану.

Запасные: Максименко, Петкович, Боккетти, Кутепов, Мельгарехо, Пашалич, Педро Роша.

Трансляция матча "Спартак" - "Севилья" //

"Спартак" - "Севилья". Перед матчем. LIVE!