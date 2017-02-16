Глеб считает, что "Барса" еще может пройти "ПСЖ" в Лиге чемпионов

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Глеб выразил мнение, что его бывший клуб "Барселона" еще не потерял шансов на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Каталонцы в первой игре 1/8 финала проиграли "ПСЖ" со счетом 0:4. Цвета "Барсы" Глеб защищал в сезоне-2008/09, когда команда выиграла чемпионат, Кубок и Лигу чемпионов.

– Лучше сейчас оказаться в "Крыльях", чем в "Барсе", которая так опозорилась в матче с ПСЖ"?

– И вы хотите, чтобы я ответил на этот вопрос (улыбается). "Барса" есть "Барса". При всем уважении к "ПСЖ", еще неясно, как все закончится.

– Да ладно?

– "Барса" не раз вытворяла чудеса. Шансов мало, но все возможно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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