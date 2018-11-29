Главный тренер "Валенсии" считает, что в Лиге чемпионов нужен ВАР

Главный тренер "Валенсии" Марселино считает, что в Лиге чемпионов необходимо использовать видеоассистента арбитра (ВАР). Система уже работает в ряде ведущих чемпионатов. "Валенсия" лишилась шансов на выход в плей-офф из группы H после победы "Манчестер Юнайтед" над "Янг Бойз". Единственный мяч "МЮ" провел в добавленное ко второму тайму время, причем повтор показал, что автор гола Маруан Феллаини подыграл рукой.

- Это футбол. Очевидно, что Лига чемпионов нуждается в ВАР, потому что это серьезное состязание, самое важное клубное состязание в мире, - цитирует Football Italia Марселино.