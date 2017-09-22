Главный тренер "Севильи" отстранен на один матч Лиги чемпионов

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериссо отстранен на один матч Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА. Специалист не сможет руководить своей командой в игре 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора".

Напомним, в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" Бериссо был удален со скамейки на 59-й минуте встречи. Специалист не дал игроку английской команды быстро ввести мяч в игру из-за боковой линии.