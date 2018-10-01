Главный тренер "Реала": "ЦСКА - очень сильный соперник"

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил важность предстоящего матча.

- Был прекрасный матч против "Ромы" (3:0). Каковы цели и задачи команды в Лиге чемпионов? - вопрос Лопетеги.

- Все матчи важны для "Реала". ЦСКА очень важный и очень сильный соперник. Наша задача побеждать и набирать очки во всех матчах.

- Не думали о том, что могли выводить сборную Испании на "Лужники" на чемпионате мира?

- Нет, я об этом не думаю. Все мысли о "Реале" и ближайшем матче. (Елена Григорьевская, Андрей Михайлов)

Матч ЦСКА - "Реал" состоится завтра, 2 октября, на стадионе "Лужники". Начало игры - 22.00 по московскому времени.

ЦСКА – "Реал": Лига чемпионов, групповой турнир, 2-й тур, 2 октября 2018, онлайн-трансляция, начало – в 22.00 (мск)