Главный тренер "Марибора": "Спартак"? Мечтал о таких соперниках по группе"

Главный тренер "Марибора" Дарко Миланич в преддверии матча 1-го тура Лиги чемпионов со "Спартаком" оценил новичка красно-белых Марио Пашалича и отметил, что мечтал о таких соперниках в главном еврокубковом турнире. Напомним, в группе E также выступают "Ливерпуль" и "Севилья".

– Талантливый и техничный футболист. Я немного наблюдал за его успехами и раньше, когда он выступал за "Милан", – цитирует Миланича bobsoccer.ru. – Скоро "Спартак" будет играть в чемпионате страны против "Рубина", поэтому, по понятным причинам, стану следить за ним внимательнее.

– Скажите, когда вам в оппонеты достался "Спартак", вы обрадовались?

– Некоторые хотят иметь в соперниках команды с другой планеты типа "Барселоны" или "Реала". Я не из тех, кому интересно фотографироваться на фоне больших мастеров своего дела, поэтому сразу хотел к нам в группу команды, с которыми можно на равных бороться и отбирать очки. И мы, собственно, такие клубы, о которых я мечтал, получили.

Матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Марибор" - "Спартак" пройдет в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.