Главный тренер "Марибора": "Есть твердое намерение играть против "Спартака" на победу"

Главный тренер "Марибора" Дарко Миланич в преддверии матча 1-го тура Лиги чемпионов со "Спартаком" отметил, что внимательно изучит соперника. По его словам, подопечные подойдут к этой встрече в стопроцентной готовности.

– Какие есть сильные стороны у обоих соперников? Я бы не хотел сравнивать наши команды перед важным для нас и для них матчем, – цитирует Миланича bobsoccer.ru. – Скажу так: в оставшиеся до него время мы будем внимательно изучать сильные стороны наших гостей из Москвы и постараемся нейтрализовать их.

– Есть такое выражение "спартаковская погода". Речь в данном случае идет про дождь. Скажите, а у "Марибора" есть своя любимая погода?

– Честно говоря, не знал, что дождь помогает "Спартаку". Но и у нас есть, чем ответить . Дело в том, что наши командные цвета, если вы обратили внимание, фиолетовые, поэтому про нас в народе говорят так: "Фиалки расцветают весной". Словом, когда после зимы становится тепло, выглядывает солнышко, тогда, по мнению болельщиков, мы становимся особенно сильными. К сожалению, сейчас за окном у нас вовсе не весна, а уже осень (смеется).

Вот только спорить о результате предстоящей встречи я не готов. Могу только отметить следующее: прекрасно понимаю, что нам предстоит играть против очень хорошей команды, но могу заверить, что через неделю мы будем находиться в стопроцентной или, я бы даже сказал, более чем стопроцентной форме. Словом, у нас есть твердое намерение играть против "Спартака" на победу.

Матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Марибор" - "Спартак" пройдет в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.