09:25 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Главный тренер "Бенфики" верит в победу в Лиге чемпионов

0
0
0

Главный тренер "Бенфики" Руй Витория не стал исключать, что его команда может выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Тем не менее, на данный момент перед лиссабонцами стоит задача выйти в плей-офф. 

- Я абсолютно уверен, что "Бенфика" может бросить вызов другим командам в Лиге чемпионов, - цитирует Goal Виторию. - В прошлом году нам удалось провести блестящую кампанию, но мы не хотим жить прошлым. Наша цель состоит в том, чтобы пробиться в плей-офф. Победы в Лиге чемпионов не так легко добиться, но это не невозможно, и мы должны верить.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ