Главный тренер "Бенфики" верит в победу в Лиге чемпионов

Главный тренер "Бенфики" Руй Витория не стал исключать, что его команда может выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне. Тем не менее, на данный момент перед лиссабонцами стоит задача выйти в плей-офф.

- Я абсолютно уверен, что "Бенфика" может бросить вызов другим командам в Лиге чемпионов, - цитирует Goal Виторию. - В прошлом году нам удалось провести блестящую кампанию, но мы не хотим жить прошлым. Наша цель состоит в том, чтобы пробиться в плей-офф. Победы в Лиге чемпионов не так легко добиться, но это не невозможно, и мы должны верить.