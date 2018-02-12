Главный тренер "Базеля": "Вряд ли "Манчестер Сити" нас завтра удивит"

Главный тренер "Базеля" Рафаэль Вики в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" отметил, что у англичан нет слабых мест. Специалист также добавил, что вряд ли "горожане" удивят его команду в предстоящей встрече.

– У "Манчестер Сити" слабых мест нет, – цитирует пресс-служба УЕФА Вики. – Они умеют менять свою игру, это гибкая команда, может корректировать действия в зависимости от действий соперника. Это классная команда, ее тренер подтвердил свое мастерство в "Барселоне" и "Баварии". Это невероятно сильный клуб.

Мы всегда разрабатываем план на игру. Завтрашний матч – не исключение. Все должно сложиться идеально для нас. Мы должны сыграть перфектно, если хотим удивить. Что касается тактики, не думаю, что сейчас правильно о ней говорить.

Вряд ли "Сити" нас завтра удивит. Все знают, как играет эта команда. Много владеет мячом. Очень быстро переходит от обороны к атаке. Нужно быть реалистами, мы не планируем владеть мячом 50 или 60 процентов игрового времени. Нужно действовать уверенно, компактно и не терять концентрацию ни на секунду. Получая мяч, мы должны действовать решительно.

Напомним, что первый матч 1/8 финала "Базель" - "Манчестер Сити" состоится 13 февраля. Начало игры - 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.