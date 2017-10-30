Главный тренер "Базеля": "Мы сосредоточены на игре против ЦСКА, будет очень тяжело"

Главный тренер "Базеля" Рафаэль Вики в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что в его команде хватает классных футболистов атакующего плана. Специалист также добавил, что швейцарцам предстоит тяжелый матч.

– Я очень рад, что мы не пропускаем, – цитирует пресс-служба УЕФА Вики. – Соперники почти не создают опасных моментов у наших ворот, а ведь защита – это основа любой команды. Если мы не пропускаем, то у нас есть все шансы выиграть, ведь в "Базеле" хватает классных футболистов атакующего плана. Безусловно, мы стали куда лучше действовать в обороне, если сравнивать с началом сезона.

Если бы кто-то предложил мне после жеребьевки такой расклад перед четвертым туром, я бы, конечно, согласился. Группа ведь нам досталась очень сильная. Мы довольны тем, как пока все складывается, но "Базель" еще ничего не добился. Полностью сосредоточены на завтрашней игре. Будет очень тяжело. Мы много говорили с футболистами о разных ситуациях, в которых необходимо сохранять концентрацию на 100 процентов. Порой случается так, что мы пропускаем совсем необязательные голы. Вместе с тем, надежная игра в обороне меня пока радует.

Обе победы, которые мы одержали в Лиге чемпионов, были полностью нами заслужены. Я очень доволен тем, как играет моя команда. Все пашут в поте лица, и каждый из ребят бьется за всех остальных.

Напомним, что матч "Базель" - ЦСКА состоится 31 октября на стадионе "Санкт-Якоб парк". Начало - в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.