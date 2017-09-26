Главный тренер АПОЭЛ: "Мы пытаемся быть объективными. "Тоттенхэм" явно превосходит нас в классе"

Главный тренер АПОЭЛ Георгиос Донис в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" отметил, что понимает, что соперник явно превосходит его команду в классе. Он также добавил, что клуб потерял нескольких важных игроков.

Напомним, в первом матче группового этапа АПОЭЛ уступил "Реалу" со счетом 0:3.

– Мы пытаемся быть объективными. Понимаем, что "Тоттенхэм" явно превосходит нас в классе, – приводит официальный сайт УЕФА слова Дониса. – Мы должны сыграть организованно и в то же время чаще владеть мячом, чем в матче с "Реалом". Уверенность в себе сыграет огромную роль для нас.

Мы знаем, что "Тоттенхэм" потерял несколько игроков, но у нас такая же ситуация. Я даже думаю, чтобы наши потери более существенные.

Матч АПОЭЛ – "Тоттенхэм" состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.