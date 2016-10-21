Глава УЕФА уверен, что изменение формата Лиги чемпионов приведет к войне

Президент УЕФА Александер Чеферин подчеркнул, что на данный момент не существует возможности изменения формата Лиги чемпионов.

Ранее председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге предложил трансформировать самый престижный клубный европейский турнир в Суперлигу, в которой бы принимали участие 20 клубов из Англии, Германии, Испании, Италии и Франции.

- Создание европейской Суперлиги привело бы к войне, - приводит AP слова Чеферина. - Мы находимся на стороне больших клубов, которые не готовы пойти на этот шаг без УЕФА. Также они понимают, что их ждут проблемы, если они решат отделиться от остальных команд. Если бы создание подобного турнира было бы легким, то работы по осуществлению данного проекта были бы запущены.