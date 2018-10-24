Глава МВД Италии: "На эскалаторе были десятки псевдоболельщиков ЦСКА, которые творили бардак"

Глава МВД, вице-премьер Италии Маттео Сальвини прокомментировал инцидент с обрушением эскалатора на станции римского метро "Респубблика", в результате которого пострадали 16 российских болельщиков, восемь к настоящему моменту выписаны. Инцидент случился во вторник, 23 октября, накануне матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА (3:0).

- Мне кажется, там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые творили бардак. А эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали, - сказал Сальвини в эфире радиостанции RTL.

Также он подчеркнул, что обслуживание некоторых станций в Риме не проводилось годами, отметив, что ожидал большего от городских властей.

Ранее мэр Рима Вирджиния Раджи заявила, что болельщики прыгали на эскалаторе. Однако, на видеозаписи, размещенной в соцсетях одним из свидетелей происшествия, видно, что пассажиры метро вели себя спокойно, когда эскалатор начал работать на повышенной скорости.