Глава МВД Германии посетит матч "Боруссия" - "Монако"

Представитель министерства внутренних дел Германии Тобиас Плате сообщил, что глава ведомства Томас де Мезьер посетит матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Монако" и "Боруссией", который должен был пройти вчера. Напомним, чуть менее чем за час до игры около автобуса дортмундской команды произошел взрыв, из-за которого пострадал защитник Марк Бартра и сопровождавший команду сотрудник полиции. В целях безопасности матч был перенесен на среду.

– Глава МВД решил сегодня из солидарности поехать в Дортмунд на игру, – приводит "Р-Спорт" слова Плате. – Расследование инцидента ведется во всех направлениях. Рядом с местом происшествия была найдена записка. До сих пор при происшествиях с исламистским следом такого не было.

Взрыв у автобуса "Боруссии". Подробности