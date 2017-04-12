Глава DFB надеется на скорейшую поимку причастных к взрыву у автобуса дортмундской "Боруссии"

Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель поддержал дортмундскую "Боруссию", у автобуса которой вчера произошла серия взрывов. В результате инцидента травму получил защитник дортмундцев Марк Бартра, а игра 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако" была перенесена на сегодня.

– Я должен заявить о солидарности всего немецкого футбола с "Боруссией", – цитирует официальный сайт DFB Гринделя. – Хочу пожелать Бартре скорейшего выздоровления. Всей команде желаю найти силы, чтобы переварить эти события. Надеюсь, что лица, ответственные за эту атаку, будут быстро найдены и привлечены к ответу. Это должен быть сильный сигнал против ненависти и насилия. Мы футбольная семья, в которой нет места границам. В такие моменты нужно демонстрировать единение.

DFB делает многое для обеспечения безопасности игроков и болельщиков. Наши специалисты несколько лет работаю в плотном контакте с полицией и властями.