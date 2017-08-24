Гинер заявил, что доволен европейской кампанией ЦСКА в любом случае

Президент ЦСКА Евгений Гинер подчеркнул, что в любом случае доволен европейской кампанией армейцев. Красно-синие в пятый раз подряд вышли в групповой турнир Лиги чемпионов, обыграв в 4-м отборочном раунде "Янг Бойз" (1:0, 2:0).

- Спасибо за поздравления с выходом в Лигу чемпионов, - приводит "Р-Спорт" слова Гинера. - Европейская кампания ЦСКА? Я вообще всем доволен, в любом случае.

Напомним, что в групповом турнире Лиги чемпионов-2017/18 помимо ЦСКА выступит "Спартак". Сегодня состоится жеребьевка самого престижного клубного европейского турнира, начало - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого мероприятия.