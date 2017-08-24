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16:39 | Футбол — Лига чемпионов

Гинер заявил, что доволен европейской кампанией ЦСКА в любом случае

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Президент ЦСКА Евгений Гинер подчеркнул, что в любом случае доволен европейской кампанией армейцев. Красно-синие в пятый раз подряд вышли в групповой турнир Лиги чемпионов, обыграв в 4-м отборочном раунде "Янг Бойз" (1:0, 2:0).

- Спасибо за поздравления с выходом в Лигу чемпионов, - приводит "Р-Спорт" слова Гинера. - Европейская кампания ЦСКА? Я вообще всем доволен, в любом случае.

Напомним, что в групповом турнире Лиги чемпионов-2017/18 помимо ЦСКА выступит "Спартак". Сегодня состоится жеребьевка самого престижного клубного европейского турнира, начало - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого мероприятия.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170824/1124711891.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Жребий для "Спартака" и ЦСКА
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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fanfir

Стандартная компания выйти в группу и обосраться.

16:51

Avariyec

И трансферной кампанией тоже доволен???

16:49

6_Lesni4ij

Ну разумеется. До этого 4 года подряд занимали 4-ые места в группе. Хуже-то уже не будет. Ещё бы не быть довольным.

16:46