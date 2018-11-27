Гинер назвал две причины, почему ЦСКА решил играть в "Лужниках" в Лиге чемпионов

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что его команда решила проводить домашние матчи Лиги чемпионов в "Лужниках" по двум причинам: внимание болельщиков и финансовая составляющая.

– Мы уважаем своих фанатов. Могли бы для 30 тысяч поднять цены и собрать те же деньги, но не собрали бы на своем стадионе 80 тысяч, как в "Лужниках", – сказал Гинер в интервью Владимиру Стогниенко для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". – Понятно, что большой части пришедших людей было интересно посмотреть на "Реал", а не ЦСКА. Но люди пришли. Мы понимали, что на "Рому" и "Викторию" тоже придут многие.

У этого решения две составляющих: дать людям посмотреть футбол (нехорошо ограничивать тем, что наш стадион не вместит всех желающих), вторая, конечное же, финансы. В "Лужниках" мы соберем больше денег. Прилично ли заработали? Все пошло в кассу, никто ничего не украл.

ЦСКА занимает 3-е место в группе G, имея в активе 4 очка после четырех туров. В "Лужниках" армейцы победили "Реал" (1:0) и уступили "Роме" (1:2). Во вторник, 27 ноября, красно-синие примут "Викторию".

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