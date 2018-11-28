Гильерме провел 100-й сухой матч за "Локомотив"

Голкипер "Локомотива" Маринату Гильерме провел 100-й сухой матч за московский клуб. Юбилейная игра на ноль пришлась на встречу 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Галатасарая" (2:0).

В текущем сезоне Гильерме сыграл в 23 матчах во всех турнирах и пропустил 26 голов.