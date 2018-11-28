23:38 28 ноября | Футбол — Лига чемпионов

Гильерме провел 100-й сухой матч за "Локомотив"

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Голкипер "Локомотива" Маринату Гильерме провел 100-й сухой матч за московский клуб. Юбилейная игра на ноль пришлась на встречу 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Галатасарая" (2:0).

В текущем сезоне Гильерме сыграл в 23 матчах во всех турнирах и пропустил 26 голов.

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
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