Гильерме провел 100-й сухой матч за "Локомотив"

Голкипер "Локомотива" Маринату Гильерме провел 100-й сухой матч за московский клуб. Юбилейная игра на ноль пришлась на встречу 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Галатасарая" (2:0).
В текущем сезоне Гильерме сыграл в 23 матчах во всех турнирах и пропустил 26 голов.
Сразу после финального свистка Маринато Гилерме, который провёл сотый сухой матч за "Локо", поделился эмоциями от игры и своего достижения.– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 28 ноября 2018 г.
Лучший! ✌🏼#ЛокоГалатасарай pic.twitter.com/QR8DkKpVzO
Загрузка...