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Гильерме пропустил два гола между ногами. Видео

6 ноября. Порту. "Порту" - "Локомотив" - 4:1. Гильерме: грустное поражение. Фото AFP
6 ноября. Порту. "Порту" - "Локомотив" - 4:1. Гильерме: грустное поражение. Фото AFP
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Голы "Порту" в ворота "Локомотива" в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов получились довольно обидными. Второй и третий мячи вратарь гостей Гильерме пропустил после ударов между ногами.

Уже на 2-й минуте счет открыл Эктор Эррера. После этого неприятности красно-зеленых стали только больше. Сначала на 42-й минуте вратаря сборной России огорчил Мусса Марега, а затем на 67-й – Хесус Корона. В добавленное время португальская команда довела счет до разгромного после удара Отавиу.

Единственный гол "Локо" на 59-й минуте провел Джефферсон Фарфан. Это четвертое подряд поражение чемпиона России в групповом турнире, он потерял шансы на выход в плей-офф главного еврокубка.

Порту - Локомотив

Лига чемпионов: расписание матчей группового этапа по турам, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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