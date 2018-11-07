Гильерме пропустил два гола между ногами. Видео

Голы "Порту" в ворота "Локомотива" в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов получились довольно обидными. Второй и третий мячи вратарь гостей Гильерме пропустил после ударов между ногами.

Уже на 2-й минуте счет открыл Эктор Эррера. После этого неприятности красно-зеленых стали только больше. Сначала на 42-й минуте вратаря сборной России огорчил Мусса Марега, а затем на 67-й – Хесус Корона. В добавленное время португальская команда довела счет до разгромного после удара Отавиу.

Единственный гол "Локо" на 59-й минуте провел Джефферсон Фарфан. Это четвертое подряд поражение чемпиона России в групповом турнире, он потерял шансы на выход в плей-офф главного еврокубка.

Лига чемпионов: расписание матчей группового этапа по турам, календарь и результаты игр