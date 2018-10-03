Гильерме - о поражении от "Шальке": "Все грустно"

Вратарь "Локомотива" Гильерме после поражения от "Шальке" в Лиге чемпионов (0:1) поделился впечатлениями от матча, а также высказался о завершении карьеры Игоря Акинфеева в сборной России. Голкипер ЦСКА накануне объявил об уходе из национальной команды, в которой провел 111 матчей с 2004 по 2018 год.

- Что тренер сказал после матча?

- Все грустно, конечно. Мы видели, что можем выиграть. Обидно еще и оттого, что пропустили в концовке.

- Как погода повлияла лично на вашу игру?

- Был дождь, но это нам не мешало.

- Игорь Акинфеев заканчивает карьеру в сборной. Вас это подстегивает?

- Да, он уже давно выступает в сборной и сделал очень хорошую карьеру. Он ведь очень рано начал выступать в национальной команде. А это очень сложно, вообще нет выходных. Это его решение, и мы его уважаем. Надо поблагодарить Игоря за то, что он делает для нашей сборной. (Елена Григорьевская)