21:24 | Футбол — Лига чемпионов

Гильерме: "Локомотив" будет бороться в Лиге чемпионов как никогда"


Вратарь "Локомотива"  Гильерме оценил шансы команды на выход из группы в Лиге чемпионов. 

- Сможем ли мы выйти из группы в Лиге чемпионов? Это хороший вопрос. Я считаю, что мы должны быть готовы к этому. Лига чемпионов - очень сложный турнир сам по себе, там все соперники сильные.

Но мы стараемся проводить все матчи на максимуме своих возможностей, чтобы добиться результата. Мы уже давно не играли в Лиге чемпионов и теперь будем бороться в этом турнире как никогда. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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